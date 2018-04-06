CHP’li Yedekci nasıl başkomutan olunacağını tek tek sıraladı

Halk Arenası'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da askeri kamuflaja, askeri birlikleri ziyaret etmesini eleştirdi. Başkomutanlığın kamuflaj giymekle olmayacağını ifade eden Yedekçi, nasıl başkomutan olunacağını tek tek sıraladı.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ yine günlerce konuşulacak. İLGİLİ HABER CHP'li Yedekci: 85 bin aile ülkeyi terk etti! Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası'nın bu haftaki konukları arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı sanatçıların Hatay’da askerleri ziyaret etmesini eleştirdi. Yedekci, “Şehitleri bahane ederek bayram kutlamalarını engelleyenler şimdi kamuflaj giyerek Afrin’e gidip çalgıyla, klarnetle orada görüntü veriyor” ifadelerini kullandı. Başkomutanlığın kamuflaj giymekle olmayacağını ifade eden Yedekci, nasıl başkomutan olunacağını açıkladı.