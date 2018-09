CHP’li Yılmazkaya: Neredeyse bedava vereceklerdi

Muhammen bedeli 765 milyon 600 bin olarak belirlenen Ankapark’ın şartnamesinde değişikliğe gidildi ve Ankapark, alıcı firmanın 29 yıllığına kira ödeyeceği şekilde kiraya verildi. 29 yıl boyunca her yıl 26 milyon 400 bin lira ödeyecek şekilde kiralanan Ankapark ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “Şimdiki şartnamedeki her yıl 26 milyon alınacak şekilde planlanmış. Şartnameyi tamamen değiştirmişler. O şartlarda kimsenin alması mümkün değildi. Belediye yönetimi bu işten bir an önce kurtulmak için neredeyse bedava verecekti” dedi.

Daha önce düzenlenen 5 ihalede de taliplisi çıkmayan Ankapark, önceki gün yapılan 6. İhale ile 29 yıllığına kiraya verildi. İhaleyi, tek teklif veren Çin ve Türk ortaklı GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu aldı. GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'nun 29 yıl boyunca her yıl 26 milyon 400 bin lira ödeyeceği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada bir kerede alınması belirlenen 765 milyon 600 bin TL'lik muhammen bedelinin 29 yıla bölündüğünü söyledi. Şartnamenin değiştirildiğini söyleyen Yılmazkaya, şunları dedi: İLGİLİ HABER Melih Gökçek: Ankapark için 1 milyar 450 milyon lira harcadık ŞARTNAME DEĞİŞTİRİLDİ, TAKSİT YAPILDI “Bir önceki şartnamedeki bedel, 765 milyon 600 bin TL olarak bir kereye mahsus olmak üzere alınacaktı. Şimdiki şartnamedeki her yıl 26 milyon alınacak şekilde planlanmış. Şartnameyi tamamen değiştirmişler. Önceki şartlarda kimsenin alması mümkün değildi. Belediye yönetimi bu işten bir an önce kurtulmak için neredeyse bedava verecekti. Bunların hepsi tamamen kamufledir. Bir an önce burayı elden çıkaralım mantığıdır. Ankara yönetimi için Ankapark büyük bir problem oldu. Bunu vererek bu problemi hiçbir zaman çözmüş sayılamazlar bu problem devam edecek. Vatandaş bunun hesabını soracak, biz de soracağız. 2 milyar paraya buraya harcandı ve o paranın dönüşünü 29 yıl sonra için düşünüyorlar. Bu mümkün mü? Kaynakların nasıl yanlış kullanıldığı, keyfi kullanıldığı ve hesapsız kullanıldığı bu Ankapark projesinde net olarak görülmüştür” ANKAPARK 75 YILDA MALİYETİNİ ÇIKARIR Ankapark için bugüne kadar 1.6 milyar lira harcanmıştı. Projenin tamamının ise en az 2 milyar liraya tamamlanabileceği hesabı yapılmıştı. İhale bedeli, devletin Atatürk Orman Çiftliği arazisine harcadığı 2 milyar liralık kaynağın yarısını bile 29 yılda geri alamayacağını işaret ediyor. Hesaplamalar, kamu kaynaklarından yapılan devasa harcamanın böyle bir kiralamayla çıkarılabilmesi için Ankapark’ın en az 75 yıl kirada kalması gerektiğini gösteriyor.

