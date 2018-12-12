CHP’li Yunus Emre: Bu insanlara yapılan zulümdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, SÖZCÜ'ye yapılan kumpas hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre, "Bu insanlara yapılan zulümdür. Sözcü gazetesi olayı dehşet verici bir olay. Hayatları Fetullah çetesiyle mücadele ile geçmiş, toplumun önünde bunları teşhir etmiş insanlar bununla suçlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP’li Yunus Emre SÖZCÜ gazetesi yazarları ve çalışanları hakkındaki FETÖ iddianemesi ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Sözcü gazetesinde ve Cumhuriyet gazetesinde de birçok insan içeride. Bu insanlara yapılan zulüm. Bu insanların kamusal bir kişiliği var. Siz okuyucuların bilgi edinme hakkına müdahale etmiş oluyosunuz. Basında çalışan kişilere doğal bir otosansür oluşuyor. İnsanlar kalemi eline aldığı zaman bende hapse düşer miyim diye düşünüyor. Bilgilenmek isteyen insanlar da cezalandırılıyor.”

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“BU İFTİRAYA UĞRUYOR OLMALARI BASINI SUSTURMAK İÇİN…”

“Sözcü gazetesi olayı dehşet verici olay. Demirel’in bir lafı var bilirsiniz, ‘Allah yakışan iftiradan saklasın…’ Bu örnekte hayatları Fetullah çetesiyle mücadele ile geçmiş, toplumun önünde bunları teşhir etmiş insanlar bununla suçlanıyorlar. Bu iftiraya uğruyor olmaları basını susturmak için hangi yollara gidilebileceğini gösteriyor. Bu örnekte gördüğünüz gibi bu suçlarla işi olmamış insanlar bile suçlanabilirse ‘ibret alın sizin başınıza neler gelebilir’ deniliyor.”