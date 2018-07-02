CHP’li Zahit Gürdal toprağa verildi

Önceki gün vefat eden 65 yaşındaki eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Zahit Gürdal düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı.

Zahit Gürdal için Bayrampaşa Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreni öncesinde Gürdal’ın eşi Gülbahar, kızları Sona ve Işıl ile ağabeyi Bahtiyar Gürdal, taziyeleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu da camiye girişinde Gürdal’ın ailesine taziyelerini iletti.

Zahit Gürdal’ın cenaze törenine, Kılıçdaroğl’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Oğuz Kaan

Salıcı, Dursun Çiçek, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Milletvekilleri Mehmet Sevigen, Çetin Soysal da katıldı.

Muharrem İnce’nin de törene çelenk gönderdiği görüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Gürdal’ın tabutuna omuz verdi. Gürdal’ın cenazesi defnedilmek üzere Kırklareli’nin Demirköy İlçe Mezarlığı’na götürüldü.

ZAHİT GÜRDAL KİMDİR?

Zahit Gürdal, 1992'de başlayan ve katliama dönüşen Bosna Savaşı'nda Boşnaklara yönelik bir çok çalışmaya öncülük etmişti. Gürdal başta çevre sorunları olmak üzere toplumda duyarlılık oluşturan projelerde de etkili çalışmalar yaptı.1953 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Zahit Gürdal , Ege Üniversitesi'ni bitirdi. 1983 yılında SODEP üyesi oldu. İki dönem Bayrampaşa ilçe başkanlığı yaptı. Eski Yugoslavya Göçmenleri Derneği ile Bosna-Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği'nde başkanlık yaptı. Çevre sorunlarına karşı duyarlı olan Zahit Gürdal , Trakya-İğneada Eko Sistem Koruma Derneği Başkanlığı yaptı. Bölgedeki bitki ve canlı çeşitliliğini korumaya yönelik projelerde gönüllü olarak çalıştı.