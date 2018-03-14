CHP’liler ‘ağır işçi’

İttifak görüşmelerinin ardından AKP ve MHP grup yapmadı. CHP'liler, 20 saatlik mesaiden sonra bir de Kılıçdaroğlu'nu dinledi.

TBMM’de farklı partilere mensup vekiller, “eşit” gibi görünse de en çok çalışanlar CHP’liler. TBMM Genel Kurulu Pazartesi günü AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı ittifak sistemini görüşmeye başladı. AKP-MHP’nin düzenlemeyi bir an önce geçirme isteği nedeniyle, Genel Kurul’daki görüşmeler Pazartesi’den Salı’ya sarktı.

İttifak görüşmeleri toplam 20 saat sürdü, Salı sabahına kadar devam etti. Bu yoğun mesai, parti genel başkanlarının Salı toplantılarını da etkiledi. Vekillerin 20 saatlik aralıksız mesaisi sonrasında, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldılar. Ancak CHP’de bu olmadı.

CHP’li vekiller 20 saatlik mesainin ardından, Salı günü bir de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşen grup toplantısına katıldılar.

Aradaki birkaç saatlik zamanda CHP vekillerin çoğu, odalarındaki koltuklarda uykusuzluklarını biraz atıp, CHP grup salonuna Kılıçdaroğlu’nu dinlemeye gittiler.