CHP’liler destek için gitti ama işçiler ‘görünmedi’

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Elimsan Fabrikası’nda ocak ayından bu yana yaklaşık 300 işçinin işten çıkartılmasının ardından tedarikçi firmaların haciz kararı sonrasında başlatılan eylemler 19. gününe girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il saymanı Naim Keskim, il başkan yardımcıları Harun Özgür Yıldızlı, Selim Yıldız, Seda Oral, Hasan Akar, Nilay Merttürk, Sabriye Şahin, CHP il gençlik kolları başkanı Emre Andız ve CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, son gelişmeler hakkında bilgi almak için bugün Elimsan Fabrikası'na gitti.

İŞÇİLER FABRİKA İÇİNDEN TELEFON AÇTI

Fabrika önündeki eylemleri devam ederken aniden içeri sokulduklarına dair işçilerin kendilerini telefonla aradığını savunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyelerine Elimsan Satın Alma Müdürü Adem Köse “Şu anda kısmen üretim devam ediyor. Tedarikçilerimize karşı mahçup durumdayız. Konkordartoya gitmedik, niyetimiz de yok. Şu anda her şey iyi gidiyor.” diye yanıt verdi.

GÖRÜŞME İSTEĞİ İŞÇİLERDEN GELDİ

İşçilerin isteği üzerine fabrikaya geldiklerini söyleyen CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, “Biz dün ve önceki günlerde de buradaydık. İşçilerin görüşme isteğini İl Başkanımız Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyelerimize ileterek buraya geldik. Biz işçiler ile de görüşerek onların ağzından da süreci dinlemek istiyoruz. Onları göremediğimiz için üzüldük” dedi.

Elimsan Satın Alma Müdürü Adem Köse ise “İşçileri temsilen dernek başkanı burada. 400 kişinin temsilcisi yeterli değil mi? Herkesle tek tek mi görüşeceksiniz, anlamıyorum” diye konuştu. Bir süre CHP heyeti ile fabrikanın Satın Alma Müdürü Adem Köse arasında tartışma yaşandı.

İşçiler fabrika önüne çıkarılmazken, konuşmaların ardından CHP'li heyet işçiler ile görüşemeden fabrika önünden ayrıldı.