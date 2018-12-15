CHP’lilerden Meclis’te istifa protestosu

Meclis Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada CHP'li milletvekilleri, 'istifa' yazılı dövizler açarak, 'istifa' sloganı attı. CHP'li milletvekilleri tarafından Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren faciasından sorumlu tutulan Bakan Turhan, bütçe konuşması sonrası AKP'li milletvekillerince sıraya girilerek tebrik edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda CHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada ‘istifa’ yazılı dövizler açtı. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Bakan Turhan konuşmasına başladığı sırada CHP’li milletvekilleri bu kez de ‘istifa’ sloganı attı. AKP milletvekilleri ise CHP’lilerin protestolarına alkışla cevap verdi. Yaşanan bu olay sonrası birleşime beş dakika ara verildi. Aranın ardından konuşmasını tamamlayan Bakan Turhan, AKP’li milletvekilleri tarafından tebrik edildi.

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