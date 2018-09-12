CHP’nin ‘Ekonomi Masası’ heyeti Gaziantep’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin milletvekillerinden oluşan 'Ekonomi masası' heyeti, Gaziantep’te parti üyeleriyle bir araya geldi ve bölge ekonomisindeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Ekonomi ağırlıklı konuların görüşüldüğü toplantıda Türkiye’nin güzel yarınlara kavuşmasını istediklerini dile getiren milletvekili Selin Sayek Böke, “Türkiye hem istihdam sağlayan, hem üreten, ürettiğiyle zenginleşen ve zenginliğini halkça paylaşan yarınlara kavuşabilir. Bu gün ekonomik durgunluğu, işsizliği enflasyon canavarını konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Çözümlerimizi ise hem siyaseten, hem ekonomik olarak önereceğiz” diye konuştu.

Böke, toplantının ardından milletvekilleri ve parti üyeleriyle beraber kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, kentteki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

CHP'nin ‘Ekonomi Masası’ heyeti Gaziantep'in ardından diğer illerde de temaslarda bulunacak.