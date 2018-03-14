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CHP’nin kedisi ‘Şero’dan yeni haber geldi

CHP'nin maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi.

android-time 18:20 14 Mart 2018
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CHP’nin kedisi ‘Şero’dan yeni haber geldi
CHP'nin maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi.

CHP Genel Merkezi’nde yaşayan ‘Şero’, geçen hafta hastalanınca Çankaya Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

14 yaşındaki ‘Şero´nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit eden veteriner, gerekli tedavileri uyguladı. Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen ‘Şero’, yine Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yaşam alanı olan Cumhuriyet Halk Partisi´nde yetkililere teslim edildi. DHA

Son güncelleme: android-time 19:0514.03.2018
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