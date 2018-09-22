CHP’ye randevu vermediler!

CHP tarafından hazırlanan "Ekonomik durum raporu" için Konya'daki ticaret ve sanayi odalarının CHP heyetine randevu vermediği ortaya çıktı. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş "Randevu vermekten dahi çekinmeleri içinde bulunduğumuz durumun vehametini ortaya koyuyor" dedi.

CHP Konya İl Başkanlığı düzenlediği “Yerel Yönetimler Çalıştayı” ile partililerle bir araya geldi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, ekonomik krizden çıkış için bir rapor hazırlandığı öğrenildi.

CHP kurmayları tarafından hazırlanan “Krizden Çıkış Yolları” raporu için, odalardan randevu talep edildiği ve Konya Ticaret odasının randevu vermediği, Konya Sanayi Odası’nın ise verdiği randevuyu iptal ettiği ortaya çıktı.

Çalıştayda konuşan İl Başkanı Barış Bektaş, “Randevu vermekten dahi çekinmeleri içinde bulunduğumuz durumun vehametini ortaya koymaktadır. Zaten denetlenmeyen yürütme ve idare, çözüm önerilerinin konuşulmasını dahi adeta yasaklamakta ve çözüm arayışlarını bile vatana ihanetle tanımlanıyor. Gelinen noktada ihtiyacımız; yeniden kamunun, halkın çıkarlarını her şeyin üzerinde gören, buna uygun üretken, verimli politikalar ve kent planlamalarının icrasıdır”, dedi.

ŞENER: KRİZ 6 AYDA AŞILABİLİR.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise yaptığı konuşmada, “Bu iktidar, Cumhurbaşkanı, damat bakan, bu krizin sorumlusu olduklarının bilincine varırsa, uygun politikaları uygularsa, bu kriz 6 ayda aşılabilir. Ama bu 1-2 ayda yaptıkları gibi devam ederlerse, bu ülke, en az 3 yıl muhtemelen 5 yıl cayır cayır yanacaktır. Onun için, herkesin en önemli görevi, mevcut iktidara sorumlu olduğunu hatırlatmaktır. Maalesef bazılarının bir alışkanlığı var, bu iktidar, ne yaparsa yapsın iyi yaptı deme alışkanlığı var. Bu alışkanlık memleketi bitecektir” dedi.