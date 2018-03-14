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Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika haberi… 2’si tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında bir son dakika haberi geldi. Soruşturma kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve İstanbul’da ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

android-time 23:21 14 Mart 2018
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Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika haberi… 2’si tutuklandı
Çiftlik Bank soruşturmasında bir son dakika haberi geldi. Soruşturma kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve İstanbul’da ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak (35), İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon sonucu ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan' gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak'ın Geyve Adliyesi'ne sevk edildiği saatlerde ise, Çiftlik Bank şirket sahibi Mehmet Aydın'ın 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuştu. Geyve Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Cemal Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:1015.03.2018
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