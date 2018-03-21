Çiftlik Bank TSK’ya da el atmış! Şehidin parasını da yemişler…

Yüksek kar vaadiyle binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sisteminde çok sayıda TSK mensubunun da mağdur edildiği ortaya çıktı. Mağdurlardan birisinin de geçtiğimiz yıl Eylül ayında Hakkari'de teröristlerle çarpışırken şehit düşen Uzman Çavuş Halis Özcengiz olduğu öğrenildi. Bir çocuk babası şehit asker, yaklaşık 40 bin lirası Mehmet Aydın'a kaptırdı.

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili Sözcü çarpıcı bilgilere ulaştı.Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurt dışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet A ydın’ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda TSK mensubunun da olduğu ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA UZMAN ÇAVUŞ VE ASTSUBAY…

Sözcü’nün ulaştığı bilgilere göre; TSK’daki uzman çavuş ve astsubay r ütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank sistemine dahil olduğu ve diğer binlerce mağdur gibi dolandırıldığı öğrenildi.TSK’daki mağdur asker sayısının binlerle ifade edildiği ortaya çıktı.

ONLARDAN BİRİSİ DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ

TSK’daki Çiflik Bank mağdurlarından birisinin de geçtiğimiz yıl Eylül ayında teröristlerle çarpışırken Hakkari’de şehit düşen Uzman Çavuş Halis Özcengiz olduğu öğrenildi.27 yaşındaki şehit Halis Özcengiz’in de binlerce meslektaşı gibi, Çiftlik Bank vaadlerine kanıp kazancının bir bölümünü, evladının geleceği için Çiftlik Bank’a yatırdığı ortaya çıktı.

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Sözcü’ye konuşan şehit Özcengiz’in bir silah arkadaşı “Ben de bu sisteme para yatırdım. Geçtiğimiz aya kadar paralarımız yatmıştı. Ancak bundan sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz.” dedi. Kendisi de Uzman Çavuş rütbesinde olan asker “Sadece ben değil çok sayıda silah arkadaşımız bunlara kanıp para yatırdı. Tam rakam bilmiyorum ama yüzlerce hatta binlerce mağdur asker var” diye konuştu.

ÇİFTLİK BANK YÖNETİCİLERİ ŞEHİDİN ADI İLE ŞOV YAPMIŞTI

Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in şehit olmasının ardından tam bir hafta sonra Lüleburgaz tesislerinin açılışı yapan Çiftlik Bank yöneticileri kürsüye çıkarak şehidimizin ismini zikredip rahmet okumuştu.

MEHMET VE SILA AYDIN AÇILIŞTAYDI

30 kamera ile adeta şov yapılan açılış dualarla başlamış, ardından şarkıcılar sahneye çıkmış, sonrasında da şehidimizin ismi “üyemizdi” diye kürsüden okunmuştu. Açılış sırasında Tosun lakaplı Mehmet Aydın ve cezaevindeki eşi Sıla Aydın da vardı.

YETİM HAKKI

Binlerce mağdurun yanı sıra şehidin yetimi 1 yaşındaki Hiranur’un hakkını da yiyen Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığını ve geçici vatandaşlık hakkı kazandığını Sözcü ortaya çıkarmıştı.

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