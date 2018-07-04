Mehmet Aydın’ın sağ kolu tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Suat Fehmi Emur, dün savcılığa giderek teslim oldu. Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen Emur’a ait şirketteki 398 bin liraya el konuldu.

Çiftlik Bank'a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavclılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suç örgütüne üye olma” ve “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı olan Suat Fehmi Emur, dün savcılığa giderek teslim oldu.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Emur, çıkarıldığı mahkemece “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı olan ve kırmızı bülten talebi bulunan Suat Fehmi Emur'un savcılıktaki ifadesinde 10 yıla yakın Ümraniye Belediyesi'nde çalıştığını, ardından belediyeden ayrılıp Çiftlik Bank'a danışmanlık yapmaya başladığını söylediği öğrenildi.

398 BİN LİRAYA EL KONULDU

Çiftlik Bank'ın beyin takımı arasında olduğu belirtilen Emur'a ait şirketteki 398 bin liraya ise el konulduğu bilgisine ulaşıldı.

11 ŞÜPHELİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 38 kişi olduğu, Mehmet Aydın ile birlikte 11 kişinin firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Aralarında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında 8 kişinin tutuklu olduğu belirtildi. Firari olan isimler arasında Sıla Aydın'ın babası Hakan Soysal ile Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın da bulunduğu kaydedildi.

17 MİLYON 400 BİN TL ADLİ EMANETTE

Soruşturma kapsamında, savcılık ve MASAK'ın tespiti sonucunda sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira paranın ise adli emanete alındığı öğrenildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan şüpheli Osman Naim Karakaya’nın Uruguay’da tutuklu bulunduğu belirtildi.