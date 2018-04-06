Çiftlik Bank’ın Bitcoin tarlasına polis baskını

İstanbul Polisi, Çiftlikbank'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Çiftlikbank'a ait Bitcoin'lerin yerini de tespit eden polis Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Baskında çok sayıda Bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzeme ele geçirildi.
İstanbul Polisi, Çiftlikbank'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Çiftlikbank'a ait Bitcoin'lerin yerini de tespit eden polis Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Baskında çok sayıda Bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzeme ele geçirildi.