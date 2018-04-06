Çiftlik Bank’ın Bitcoin tarlasına polis baskını

İstanbul Polisi, Çiftlikbank'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Çiftlikbank'a ait Bitcoin'lerin yerini de tespit eden polis Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Baskında çok sayıda Bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzeme ele geçirildi.

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