Çiftlik Bank’ın CEO’su binlerce kişiden topladığı paraları yayınladı

Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak Uruguay'a kaçtığı tahmin edilen Mehmet Aydın, bir sosyal medya platformu üzerinden kendisine yöneltilen "Paraları eziyor musun?" sorusuna milyonlarca dolar olduğu düşünülen banknotların görüldüğü bir video ile yanıt verdi.

Çiftlik Bank vurgununda skandallar bitmek bilmiyor…

Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı “Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun” şeklinde bir soru sordu.

İLGİLİ HABER Çiftlik Bank vurgununda bir tutuklama daha!

Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.

KOLUNDAKİ ALTIN SAATTE DİKKAT ÇEKTİ

Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.

İLGİLİ HABER Çiftlik Bank soruşturmasından son haberler! Çiflik Bank nedir?

Mehmet Aydın'ın Papillion'da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan popüler sosyal mecralara taşıdılar.