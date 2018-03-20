Çiftlik Bank’ta 4 yeni tutuklama!

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya’ya getirilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya'ya getirilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA’YA GETİRİLDİLER

CEO'su Mehmet Aydın'ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank'a yönelik Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanan Ü.G., S.A., S.A.E. ve E.T. isimli şahıslar Sakarya'ya getirildi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA