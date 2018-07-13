Çiğ köfteden sonra 15 Temmuz’da ‘pilav üstü döner’ dağıtılacak…

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde Meclis bahçesinde halka pilav üstü döner dağıtılacak. Bu karar muhalefetin tepkisine neden oldu. Genel Kurul’un 15 Temmuz’da toplanması yönünde CHP’nin verdiği öneri ise AKP-MHP’nin oylarıyla reddedildi. TBMM'de yıllar önce de çiğ köfte yapılmış ve tavana atılarak yapıştırılması büyük tepkiye yol açmıştı.

Meclis Genel kurulunda CHP, Pazar günü Meclis'in toplanması ve 5 siyasi parti temsilcilerinin 15 Temmuz'la ilgili görüşlerini açıklaması için TBMM’nin çalışması yönünde öneride bulundu. Öneri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'in bahçesinde döner tezgahı kurulacağı bilgisini vererek, “İsterseniz Genel Kurulu toplamayın. Ama bahçede pilav üstü döner, kavurma…Garip, ucube bir şey. Sakın yapmayın, ne ayıp bir şey” diye tepki gösterdi. Meclis'in Pazar günü toplanması önerisine CHP-HDP ve İYİ Parti destek verirken, AKP-MHP karşı çıktı ve öneri kabul edilmedi.

DİVAN 20'YE DÜŞTÜ

Danışma Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nın sayısı konusunda anlaşma sağlanamayınca, AKP grup önerisiyle yeni divan belirlendi. Buna göre AKP'ye 10 (1 başkanvekili, 6 katip üye 3 idare amiri), CHP 5 (1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri) HDP 2 (1 başkanvekili, 1 idare amiri), MHP 2 (1 başkanvekili, 1 idare amiri) ve İYİ Parti 1 (katip üye) düşen dağılım yapıldı. Halen 23 olan divanının sayısı 20'ye düşürüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, partisine düşecek 2 üyenin bire düşürülmesi için divanın toplam sayısının düşürüldüğünü belirterek, “Ben yapacağım, siz uyacaksınız' hepimizi sıkıntıya sokar. Milletvekillerinin hükümsüz olduğu yerde sadece İYİ Parti hükümsüz olmaz” diye konuştu.

“CÖMERT BAŞLADINIZ”

Yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım, dün ilk kez Meclisi yönetti. Saat 15.00'te oturumu açan Yıldırım çoğunluk olmadığını gördü ve “Birleşimi açıyorum, 30 dakika ara veriyorum” şeklindeki ilk sözleri tutanaklara girdi. İkinci açılışta da bu kez 15 dakika ara veren Yıldırım, üçüncü açılışı yaparken ‘Bu sefer ara yok' diye espri yaptı. HDP'li Ayhan Bilgen, CHP grup önerisi için kürsüye yürürken Başkan Yıldırım, süresinin 3 dakika olmasına rağmen “Süreniz 5 dakika” dedi. Bilgen 2 dakika fazla söylenmesi üzerine “Cömert başladınız” dedi. Yıldırım da, “Canın sağ olsun” karşılığını verdi.