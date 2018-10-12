Cihaza bağlı olan hastalara elektrik faturası desteği

Aile Bakanlığı: Hak sahiplerinin elektrik faturalarına destek için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL'ye kadar para yardımı yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı ‘Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması’na yönelik çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Bakan Selçuk, “100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek” dedi.

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