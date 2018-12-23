Cimer’e 5 ayda 100 bin başvuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son beş ayda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 100 bin 164 bilgi edinme başvurusu yapıldığı açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in soru önergesini yanıtlayan Oktay, 24 Haziran – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında CİMER'e 100 bin 164 bilgi edinme başvurusu yapıldığını açıkladı. Bu başvuruların da yaklaşık yüzde 91'inin yasal süre içerisinde yanıtlandığı belirtildi.

CİMER'e yapılan başvuruların vatandaşların fişlenmesi ve arşiv araştırmaları ile güvenlik soruşturmalarında kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin soruyu da cevaplayan Oktay, “CİMER'e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, ilgili mevzuattaki ilke ve prensipler gözetilerek konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılmamaktadır” dedi.

Önerge sahibi Adıgüzel ise, vatandaşların bilgi edinme haklarının herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin korunmasının demokratik ve şeffaf bir yönetimin temel koşullarından olduğunu hatırlattı ve “Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği'ne göre, Bilgi Edinme Hakkı Endeksi'nde 111 ülke arasında 81'inci sırada yer almaktadır. Bu sıralama gelişmiş ülkeler arasında yer alma hedefinde olan ülkemiz için olumsuz bir sıralamadır. Ayrıca yapılan tüm başvuruların nitelikli şekilde değerlendirmeye alınıp yasal süresi içerisinde cevaplandırılması için gereken çalışmalar yapılmalıdır” dedi.