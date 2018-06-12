Cinayet sanmıştık ‘altın vuruş’ çıktı! Cesedi korkup gömmüşler…

Dün gece İskenderpaşa'da bir ihbar sonrası polisin kapısının kırarak girdiği ve çamaşır makinesinin içinde betonla gömülü halde bulduğu cesedin sırrı çözüldü. Cesedin 3 hafta önce uyuşturucu koması sonrası yaşamını yitiren bir Tunuslu adama ait olduğu ortaya çıktı. İhbarı yapan kişinin de maktülle aynı uyuşturucu partisine katılan ve olaydan sonra ülkesi Tunus'a dönen arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre, Tunus uyruklu Nejla Metni (30) Sami Abdülgani (53) Muhammed Eymen El Muniri (31) ve 50 yaşındaki Rojdi Tuguldi yaklaşık 20 gün önce Fatih’te kaldıkları evde uyuşturucu partisi verdi. Bir süre sonra 50 yaşındaki Rojdi Tuguldi aldığı uyuşturucu sebebiyle fenalaştı. Arkadaşlarının kalp masaji yapmasına rağmen Rojdi Tuguldi hayatını kaybetti. Bunun üzerine telaşa evde bulunanlar Tuguldi’nin cansız bedenini önce bavula koydu. Ardından içindeki tamburu söken Tunuslular Tuguldi’nin cansız bedenini içine koydukları çamaşır makinesini banyoya gömdü.

TUNUS’A GİTTİ DAYANAMADI GERİ DÖNDÜ

Yaşanan olayın ardından evde bulunan Muhammed Eymen El Muniri (31) Tunus’a gitti. Muniri’nin vicdan azabı çekip durumu annesine analttığı ve ardından da İstanbul’a döndüğü ve polisle irtibata geçtiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese gelen ve itfaiye yardımı ile daireye giren ekipler; banyoda, üzeri betonla kapatılmış bir bulaşık makinesi buldu. İtfaiye ekiplerinin betonu kırmasının ardından çamaşır makinesinin içinde Tuguldi’nin ceseti çıkarıldı. Evde ikamet eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Çıkarılan cesette yapılan ilk incelemelerde cinayet izine rastlanmazken, kalp masajı yapıldığına dair bulguya ulaşıldı. Uyuşturucu kullandığı da saptanan Tuguldi’nin ceseti detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ!

Öte yandan Sami Abdülgani’nin Rojni Tuguldi için sosyal medyada hakkında kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, “Cinayet işlemediklerini ve arkadaşlarının uyuşturucu sebebiyle öldüğünü belirterek, korktukları için böyle bir yönteme başvurduklarını” söyledikleri öğrenildi.