Cinayet şüphelisi farklı ayakkabı giyince yakalandı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kayıp Necdet Albay (48), ormanda tek kırma av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Köyde aynı tüfekten bulunan kişileri sorguya alan jandarma, teki farklı ayakkabı giymesi ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldığı Mehmet A.'nın (50) evinde, olay yerinde bulunan tek kırma av tüfeğinin diğer parçasını ele geçirdi.

Orhaneli ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi’nde ormanlık alana hayvan otlatmaya giden Necdet Albay eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışmaları başlattı. Dün gece boyunca süren aramalar sonunda AFAD ekipleri, gece yarısı ormanlık alanda Albay’ın cesedini buldu.

Necdet Albay’ın başından ve göğsünden silahla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan aramalarda ise tek kırma av tüfeğinin iki parçasından biri bulundu. Necdet Albay’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde tek kırma av tüfeği olan 4 kişiyi şüpheli olarak karakola götürdü. Şüpheliler sorguya alınırken, Mehmet A.’nın evden çıkarken giydiği ayakkabıların farklı olması ve jandarma merkezinde çelişkili ifadeler vermesi üzerine evinde arama yapıldı.

Arama sonunda, olay yerinde parçası bulunan tek kırma av tüfeğinin diğer parçası da evde ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. DHA