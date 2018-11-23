Cinayet zanlısı: “Ben erken davranarak silahı ateşledim”

İstanbul Tuzla'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde birlikte alkol aldıkları arkadaşı Levent Kırcılar'ı öldürmekten tutuklanan Mehmet Kargı, emniyetteki ifadesinde, “Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dedi.

Tuzla, Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Levent Kırcılar (43) özel bir hastanenin önünde arkadaşı Mehmet Kargı (41) ile otomobilde alkol almaya başladı. İkili henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek silahın kullandığı kavgaya dönüştü. Kargı, tabancayla arkadaşı Kırcılar'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Kırcılar'ın cesedini sabah 06.30 sıralarında polis tarafından otomobil içerisinde bulundu. Sol bacak üstünden vurulduğu belirlenen Kırcılar’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan incelemelerde araçtan çıkarak kayıplara karışan kişinin Mehmet Kargı olduğu anlaşıldı. Kargı, Pendik'te gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen silah da ele geçirildi. Mehmet Kargı emniyetteki sorgusunda, “Levent’le araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dediği öğrenildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Mehmet Kargı'nın tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek suçlarından emniyetti kaydı bulunurken, öldürülen Levent Kırcılar’ın da uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali konularından suç kaydı çıktı.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Kargı tutuklandı.