Cinayetlerde kullanılan silahlar internetten taksitle alınıyor

Daha önce lisesi Helin ve onun gibi birçoklarını sevenlerinden koparan canilerin cinayet işlerken kullandıkları silahlarını internetten taksitle aldıkları ortaya çıktı. İnternetten taksitle alınan silahlar sokaklarda ölüm saçarken 2018 yılında ekim ayına kadar silahla öldürülen kişi sayısı 1772 olarak açıklandı.

Aralarında tartışan liselilerden Kerem İleri, Ömer Faruk Karakoç’u vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Her ikisi de 2000 doğumlu olan liselilerin olayda kullandıkları silahı internetten satın aldıkları ve kargoyla geldiği ortaya çıktı. Daha önce de liseli Helin, Pazarcı Ahmet Kahya’da katil zanlıları tarafından internet üzerinden kredi kartına taksitle alınan tüfeklerle vurularak öldürülmüştü.

LİSELİ HELİN CİNAYETİ DE TAKSİTLE SATILAN SİLAHLA İŞLENDİ

İstanbul Pendik’te de geçtiğimiz yıl 13 Ekim günü 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı otomatik şarjörlü av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. 2 öğrenciyi de yaralayan saldırgan olayın ardından kaçarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yargılandığı dava ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan katiz zanlısı Mustafa Yetgin’in av tüfeğini, internetten 800 TL’ye 9 taksitle satın aldığı ve kargoyla getirttiği ortaya çıkmıştı.

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PAZARIN ORTASINDA ÇIKARTTI VE ÖLÜM SAÇTI

Antalya Muratpaşa İlçesi’nde meydana gelen olayda da internetten 350 TL’ye kredi kartına taksitle pompalı tüfek siparişi veren Ramazan Kabaağaç, kargodan teslim aldığı kutusunu pazarın içerisinde açtı. Kabaağaç, pompalı tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan Ahmet Kahya ve eşi Münire Kahya’nın bulunduğu standa yöneldi. Tüfeği Kahya’ya doğrulttuğu sırada önüne eşi Münire Kahya geçti. Kadını eliyle ittiren Ramazan Kabaağaç, 3 kez ateş etti. Pazarcı Ahmet Kahya, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki tüfekle kaçan Ramazan Kabaağaç, polis merkezine teslim oldu. Kabaağaç, ifadesinde Ahmet Kahya’yı, evlenmesini engellediği için öldürdüğünü söyledi.

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2018’DE SAYI 1772

Türkiye’de bireysel silahlanma, binlerce kişinin düğünde halay çekerken, asker uğurlamalarında yolda yürürken, parkta oynarken, balkonda otururken, evde uyurken ölümüne neden oluyor. 2018 yılı Ekim ayına kadar 1722 kişi silahla öldürülürken, bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı’nın Ocak 2018’de açıkladığı “Silahlı Şiddet Raporu” bireysel silahlı olaylardaki artışı gözler önüne serdi. Medyaya yansıyan verilere göre hazırlanan raporda 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son 3 yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşandığı kaydedildi.

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SADECE 3 BİN 494 OLAY MEDYAYA YANSIDI

Yine rapora göre; 2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken çoğunluğu ağır 3 bin 529 kişi yaralandı. 2015 yılında Türkiye genelinde bireysel silahlı 2 bin 175 olay medyaya yansırken 2016’da bu rakam yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 oldu. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015’e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.

2017 yılında bireysel silahlarla en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi oldu. Toplamda 837 olayın basına yansıdığı Marmara Bölgesi’nde İstanbul 351 olayla en çok suçun işlendiği birinci kent . Bir önceki yıl bireysel silahlarla 246 cinayetin işlendiğinin basına yansıdığı İstanbul’da 2017 yılında işlenen suçlarda yüzde 43’lük artış dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi’nde en çok cinayetin işlendiği ikinci il geçen yıl 116 olayla Bursa. Bursa’yı 108 cinayetle Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izliyor. Sakarya’da suç oranında dikkat çekici bir artış olduğu görülüyor. Karadeniz bölgesindeki 18 kent arasında en çok olayın yaşandığı kent Samsun.

2016 yılında 166 bireysel silahlı şiddetin basına yansıdığı Samsun’da yüzde 21’lik artış ile 2017 yılında basına 201 olay yansıdı. Akdeniz Bölgesi’nde Adana lider olurken, Antalya ikinci sırada yer alıyor. Ege Bölgesi’nde İzmir 143 olayla birinci sırada bulunuyor. Toplam 577 olayın basına yansıdığı İç Anadolu Bölgesi’nde Konya, 2017’de yüzde 61’lik artışla zirvede. 145 silahlı şiddetin yaşandığı Konya’yı başkent Ankara takip ediyor. 128 olayın basına yansıdığı Ankara’da geçtiğimiz yıl silahlı olaylarda, bireysel çatışmalar da dikkat çekici bir artış yaşandı. Güneydoğu Bölgesi’nde 2017 yılında, 421 olay basına yansıdı. Gaziantep lider ve kentte her yıl olaylar artıyor. Gaziantep’te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. İkinci sıradaki Şanlıurfa’da da yüzde 31’lik artışla 98 olay yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 50 olayla Malatya lider olsa da dikkat çekici artış yüzde 350 ile Kars’ta yaşandı.

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“RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDERİZ”

Ataşehir’de bayisi bulunan Yılmaz Uluöz, “Tüfeğin internet üzerinden satışı olamaz. Bize çeşitli illerden telefonlar geliyor, ‘Ruhsatsız silah nasıl temin ederiz’ ya da ‘kargo üzerinden gönderebilir misiniz’ diye. Kesinlikle böyle bir satış sistemi yok. Bunu yapanlar illegal yönden yapılıyor bunu da herkes biliyor. İnternet ortamına takılan herkes bunun farkında, fakat bunu biz bir türlü yetkililere iletemiyoruz” dedi. “Biz vatandaştan emniyetin verdiği satın alma belgesini istiyoruz” diyen Uluöz, “Bu belge olmadan asla silah satışı yapmıyoruz. İnternet üzerinden yada kargoyla bu belgeyi bize gönderseler bile emniyetin bize vermiş olduğu silah satış kayıt defteri var. Kişinin onu imzalaması gerekiyor. Bu deftere imza atılmadan kesinlikle satış olmaz” dedi. İnternetten satışın yasak olduğu belirten Yılmaz Uluöz, “Ülkemizde sanal alemden, internetten satış kesinlikle yasaktır. Kayıtdışı satılan silahlarla soygunlar gasplar yapıp cinayetler işliyorlar. Bu silahlarla kendilerini yaralayabilirler. Merdiven altı borudan yaptıkları silahların da satışını yapıyorlar” şeklinde konuştu. DHA