Çinli turist Türkiye’yi sevdi

Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı bayan Lin Yi ve beraberindeki heyet, Ankara’da temaslarda bulundu. Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş tarafından ağırlanan konuklar, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Heyet üyeleri Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının arttırılması için yeni etkinlikler düzenleme kararı aldı.

TÜTAV Başkanı Kemal Baytaş konuklarına Trilye Restaurant’ta bir yemek de verdi. Çin Dostluk Derneği ile TÜTAV arasında 25 yıldır süren işbirliğinin daha da geliştirilmesi kararı alındı. Derneğin davetlisi olarak Çin’de yapılan uluslararası kültür festivaline TÜTAV’ın gösteri gurubu da katılırken, TÜTAV da Ankara'da Çin mutfağını tanıtan bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Çin ekonomisi ve Türkiye ile Çin arasındaki kültür ve medya ilişkileri konusunda seminerler düzenlenirken, TÜTAV ile Çin heyeti 2019 yılı karşılıklı kültür programlarını da belirledi. Çin’den Türkiye’ye gelen yıllık 150 bin civarındaki turist sayısının en az 2-3 misline çıkarılması için etkinliklere hız verilmesi kararı da alındı.