Cinnet getiren şahıs kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Trabzon’un Maçka ilçesinde cinnet getiren bir kişi kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, dini nikahlı eşini ve 2 üvey oğlunu ise ağır yaralayarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Turan Ç. isimli şahıs, akşam saatlerinde dini nikahlı eşinin annesinin Maçka ilçesindeki evine gitti. Turan Ç., burada kayınvalidesi ve eşi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turan Ç., yanında getirdiği tabanca ile önce kayınvalidesini başından vurarak ağır yaraladı. Turan Ç., daha sonra da eşi ve iki üvey oğlunu silahla vurarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Turan Ç.’nin kayınvalidesi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede bulunan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Olay sonrası kaçan Turan Ç.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İHA