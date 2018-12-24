Cinsel istismar mağduru çocuk, tutuksuz yargılanan sanıkla AVM’de karşılaşmış

Antalya'da, apartman görevlisi A.Ö.'nün, 10 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme nitelikli cinsel istismar suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi. Davayı takip etmek için Mersin'den gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, çocuğun alışveriş merkezinde istismarcısıyla karşılaştığını öğrendiklerini belirterek, "Bu türlü davalarda istismarcı tutuksuz yargılandığında, çocuğumuz istismarcı ile karşılaşabiliyor. Bu durum çocuğu çok derinden yaralıyor" dedi.

Müzisyenlik yapan ve sık sık seyahat eden F.Y., geçen yıl Mayıs ayında da 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bıraktı. Turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.’nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.’nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, “Bir daha o eve gitmem” cevabını aldı. Anne F.Y.’nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.’nün cinsel istismarına uğradığını anlattı. Şok yaşayan annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı.

A.Ö. hakkında, ‘çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’, ‘tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.’nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2 ay önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Mustafa Şeran, sanığın ‘tehditle zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hükümle birlikte tutuklanmasını isterken, ‘cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’, ‘tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından ise beraatını istedi.

Sanığın avukatı ise savunma yapmak için süre istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

‘SANIK ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇOCUKLA KARŞILAŞTI’

Bugün görülecek duruşma, bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamış olmasından dolayı yapılmadan ertelendi. Duruşmanın ertelendiği haberini alan merkezi Mersin’de bulunan UCİM’in başkanı Saadet Özkan, adliye dışında gazetecilere açıklama yaptı. Dava sürecinin 1.5 yıldır devam ettiğini hatırlatan Saadet Özkan, “Bizim ciğerimizi yakan bir durumla karşı karşıya kaldık. Sanık alışveriş merkezinde çocukla karşılaştı. Çocuk berbat bir durumda. Burudan şunu anlıyorum. Bu türlü davalarda istismarcı tutuksuz yargılandığında, çocuğumuz istismarcı ile karşılaşabiliyor. Bu durum çocuğu çok derinden yaralıyor. Bu kadar rehabilitasyon, bu kadar doktor desteği, bu kadar psikolog desteği, bu kadar devletin çabası bir çırpıda boşa gidiyor. Bir genelge yayımlandı. Çocukların davaları hızlansın, öne alınsın diye. İvedilikle yapılsın ki, çocuklar örselenmesin diye. Gördüğümüz kadar genelgeye riayet edilmiyor” diye konuştu.

‘ÇOCUK PERİŞAN BİR DURUMDA’

Çocuğun istismarcısı ile karşılaştığı anı annesinden öğrendiklerini sözlerine ekleyen Özkan, “Korkunç bir kriz içinde. Zaten çocuğu durduramamışlar. Çocuk perişan bir durumda. Şu an çocuğun travması için ne yapabiliriz, onu düşünüyoruz. Yapılan her şey geriye gitmiş durumda. Bu adam sokakta ve başka çocuklara ne yapıyor? Onu da bilmiyoruz. İstismarcılar durmuyor. Bir çocuk için sağladığımız tedavi, emek boşa gitti. Onu sır gibi gizledik. Okulunu değiştirdik. Güzel bir hayat sürsün diye çaba harcadık. Ama yine istismarcısıyla karşılaştı. En sevdiğimizin katili ile karşılaştığımız zaman ne yaparız? Çocuğumuz hayatını karartan bu cani ile karşılaşıyor ve yine engel olamıyoruz. Ne yapalım? O yüzden yasalardan medet umuyoruz. Anne 40 derece ateşle, hiç normal bir halde değil. Zaten çocuk böbrek hastası. Üstüne alevleniyor bu durum” diye konuştu.

DHA