Cinsel istismardan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da ilkokul öğretmeni S.K.’nın, 4. sınıf öğrencisi B.N.K.’yı (12) taciz etmekten yargılandığı davada öğretmen S.K. öğrenci olan tanıkları etkileme ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen ‘’ En çok emek verdiğim sınıftı neden hakkımda bu iddialarda bulundular…’ dedi.

İstanbul Bağcılar'daki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan S.K. hakkındaki olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı;

Bağcılar'daki bir okulda 4. sınıf öğretmeni S.K. ders sırasında öğrencisi B.N.K.'yı sınav kağıdı saydırmak gibi nedenlerle masasına çağırıyordu. Diğer öğrencilere de kitap okuma görevi vererek kitaptan başlarını kaldırmamalarını söylüyordu. S.K., öğrencisi B.N.K.'yı öğretmen masası ile kalorifer peteğinin olduğu bölüme alıp cinsel istismarda bulundu.

B.N.K., yaşadıklarını iki kız arkadaşına anlattı. Kızlar S.K. ile B.N.K.'yı gizli gizli izlemeye başladı ve olaya şahit oldu. Ortaokula başlayan B.N.K. buradaki iki kız arkadaşına da yaşadıklarını anlattı. Arkadaşları da durumu rehber öğretmene bildirince küçük kızın ailesine haber verildi ve şikayetçi oldular. S.K. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur B.N.K. annesi H.K. ve avukatları Mehmet Turantaylak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılırken tutuksuz sanık S.K., ile avukatları da katıldı.

‘'ÇOK EMEK VERDİM''

Mahkemede ifade veren öğretmen S.K. suçlamaları kabul etmediğini 13 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: ‘'En çok emek verdiğim sınıflardan biriydi mağdur B.N.K öğrencimdim olduğu sınıf. B.N.K. aramda herhangi bir husumet olmadı. Neden benim hakkımda bu iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. Sınıfta bazı öğrencilere görev verirdim ancak görev verdiğim öğrenciler tek kişi olmazdı grup olarak görev verirdim. Ayrıca öğretmen masasının önündeki sırayı boşaltır görevlendirdiğim öğrencileri de buraya otururdum. Öğretmen masasına bir sebeple gelen öğrenci masanın sınıfa bakan dış kenarında dururdu. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenciyi almam söz konusu olamaz. İddiaları kabul etmiyorum beraatimi istiyorum.”

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren mağdur ve tanık beyanları, delilleri karartma şüphesinin bulunması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek sanık S.K.’nın tutuklanmasına karar verdi. Mağdur B.N.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, S.K.`nın “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor.