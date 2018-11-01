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‘Cinsel taciz’ sanığı, karakol imzasının bittiği gün 3 kızı taciz etmiş

İzmit'te, 'cinsel taciz'den tutukluyken, adli kontrol şartıyla serbest kalan Alişan Özdemir (74), halk otobüsünde kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Lise öğrencisi 3 kız çocuğunu taciz ettiği tespit edilen Özdemir'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği belirlendi. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

android-time 17:56 1 Kasım 2018
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‘Cinsel taciz’ sanığı, karakol imzasının bittiği gün 3 kızı taciz etmiş
İzmit'te, 'cinsel taciz'den tutukluyken, adli kontrol şartıyla serbest kalan Alişan Özdemir (74), halk otobüsünde kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Lise öğrencisi 3 kız çocuğunu taciz ettiği tespit edilen Özdemir'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği belirlendi. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İzmit’in Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ç.K. (32), D.O. (15) isimli kız çocuğunun halk otobüsünde tacize uğradığı iddiasında bulundu. Annenin şikayetinin ardından bazı aileler de polise giderek, şikayette bulundu. İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından İzmit ile Tavşantepe Mahallesi arasındaki hatta çalıştırılan halk otobüsünde 3 kız çocuğunu taciz eden Alişan Özdemir’i yakaladı. Özdemir’in fotoğrafı, lise öğrencilerine gösterildi. Öğrencilerin teşhisinin ardından gözaltına alınan Alişan Özdemir’in ifadesi alındı.

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İMZASININ BİTTİĞİ GÜN AYNI SUÇU İŞLEDİ

‘Cinsel taciz’ suçundan daha önce tutuklanan, bir süre önce de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Alişan Özdemir’in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan Özdemir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:0101.11.2018
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