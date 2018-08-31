Çırak bulamayan bu meslek yok olmaya yüz tuttu

Eskişehir’in son kalaycısı Ramazan Kalay, çırak bulamadığı için birkaç yıla kadar kalaycılık mesleğinin şehirde biteceğini söyledi.

Kendisinden başka şehirde kalaycılık yapan kimsenin kalmadığını ifade eden 58 yaşındaki Ramazan Kalay, kalaycılık mesleğinin 150 yıllık aile mesleği ve kendisinin de 3'üncü kuşak son kalaycı olduğunu belirtti. Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı bölgesinde Kurşunlu Cami karşısında ‘Son Kuşak Kalay Bakır Dünyası' adlı işyerinde mesleği sürdürmeye çalışan Kalay, “10 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Bu meslek bizim aile mesleği. 150 yıldır ailem bu meslekten geçinmiş. Ancak teknoloji ile meslek tarihe karıştı. Artık evlerin mutfaklarında bakır eşya kullanılmıyor ve kalaycılara da gerek kalmadı. Müşterilerimiz genellikle halen bakır malzeme kullanan ilçe ve köy sakinleridir. Ayrıca şark odası yapanlardan da bakır eşya kalaylatmaya gelenler oluyor. Bu bizim aile mesleğimiz olduğu için dedemin babası soy ismimizi ‘Kalay' almış. O yıllarda bu mesleğe yoğun bir ilgi bulunuyormuş. Şimdi ise mesleği devam ettirebilecek için çırak bile bulamıyorum” diye konuştu.

OĞLUM MESLEĞİ YAPMAK İSTEMEDİ

48 yıldır kalaycılık mesleğini yaptığını ifade eden son kalaycı Ramazan Kalay, mesleği dedesi ve babasından öğrendiğini söyledi. Kalay, “oğlum bu mesleği yapmak istemedi, ben de zorlamadım. Eskişehir’de bu işi benden başka yapan yok. Tarihi evlerin bulunduğu bu semte çeşitli kentlerden turlarla Eskişehir’e gelen yerli turistler var. Kalaycılık mesleğinin devam ettiğini görünce sevinenler oluyor. Kalaylamanın nasıl yapıldığını da izliyorlar. Sağlığım el verdiği sürece severek ve isteyerek bu işi devam ettireceğim. Bu işi öğrenen olmayınca bizden sonra meslek sona erecek herhalde. Kalaycılıkta tarihe karışan meslekler arasında yerini alacak” şeklinde konuştu.