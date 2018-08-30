Cizre’de Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne serinlemek için giren işçiler Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında bulunan Dicle Nehri’nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve yol yapım işinde çalışan işçilerden Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, iki işçiyi arama ve kurtarma çalışması başlattı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında, vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA