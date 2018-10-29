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Çoban köpeği boğulmaktan kurtuldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Hayvanlara yönelik şiddet vakalarıyla gündemden düşmeyen yeni yasa çalışmaları 14 yıldır hâlâ sonuçlandırılamadı.

android-time 11:52 29 Ekim 2018
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Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Hayvanlara yönelik şiddet vakalarıyla gündemden düşmeyen yeni yasa çalışmaları 14 yıldır hâlâ sonuçlandırılamadı.

Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi.

DHA

DHA

Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı.

DHA

DHA

Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı.

DHA

DHA

 

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