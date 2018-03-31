Çocuk bezlerini bile sattılar!

FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği yöneticilerinin, muhtaçlara verilmek üzere bağışlanan, ayakkabı, giysi ve çocuk bezlerini piyasada sattıkları ortaya çıktı. Derneğin hayali yardımlar, sahte bağış makbuzları ve sahte imzalarla ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmış gibi göstererek, paraları örgüte aktardığı da belirlendi.

Diyarbakır'da ifade veren Haluk A isimli kişi, Kimse Yok Mu derneğinde çalışırken, vatandaşlar tarafından yapılan para ve diğer yardımların, sahte makbuzlar düzenlenerek, ihtiyaç sahipleri yerine, yönetim kurulu üyelerince örgüte aktarıldığını anlattı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan ve makbuzlarda ismi bulunan vatandaşlar da, makbuzlardaki yardımları almadıklarını ve imzaların da sahte olduğunu söylediler.

HEPSİ AYNI KİŞİ

Ankara Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan “Kimse Yok Mu” gibi dernekler üzerinden, vatandaşlardan topladığı parayı sisteme soktuğu belirtildi. Derneğin Diyarbakır Şubesinde bir dönem lojistik sorumlusu olarak görev yapan Haluk A da ifadesinde, dernekteki yolsuzluklara karşı çıktığı için işten çıkarıldığını, hayırsever vatandaşlardan gelen ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahibi mağdur insanlar yerine, dernek yönetimi tarafından kullanıldığını anlattı.

Bir mağdura ev almak için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 39 bin liranın yalnızca bin lirasının mağdura verildiğini, ayakkabı yardımlarının ayakkabı mağazalarına, çocuk bezlerinin de marketlere satıldığını öne sürdü. Derneğin, Sosyal Destek projelerinden elde ettiği gelirlerin de, örgüte aktarıldığını belirten Haluk A'nın şikayeti üzerine Diyarbakır Başsavcılığınca da soruşturma başlattı. Derneğe yapılan kurban bağışlarına ilişkin makbuzlarda da, bağışçı ve bağış yapılan kişilerin aynı isimler olduğu anlaşıldı. Yardım fişlerinde belirtilen giyim malzemelerinin 2. el olmasına karşın hiç kullanılmamış gibi gösterilerek daha yüksek meblağlarda makbuz kesildiği de belirlendi.