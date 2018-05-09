Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası (Katılım Büro-Sen) ve İstanbul Şehir Üniversitesi iş birliğiyle Gri Çocuklar projesi kapsamında önemli sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Proje kapsamında "Çocuk Cinsel İstismarına Hayır" isimli sergi, Bakırköy Adalet Sarayı fuaye alanında ziyarete açıldı. Sergide 2009-2016 arasında görülmüş ve kapanmış 800 cinsel istismar dosyasının tutanaklarına yansıyan ifade örneklerine yer verildi.

Serginin açılışını Katılım Büro-Sen Gökhan Özkan, Katılım Büro-Sen Genel Başkan Vekili Ferhat Alkan ve ‘Gri çocuklar' projesine imza atan psikologlar Özlem Kaya ve Şeyma Okur yaptı. Katılım Büro-Sen Genel Başkanı Gökhan Özkan yaptığı açıklamada, çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Özkan, “Sizlerin de bildiği gibi Peygamber Efendimiz, ‘Evlat kokusu, cennet kokusudur.’ demekle çocukların önemine dikkat çekmiştir. Çocuklar, dünyanın en büyük serveti olduğu gibi en masum halidir. Çocuklarımıza sahip çıkalım, onlarla konuşalım, yaşamın güzelliklerini anlatırken kötülüklerden de bahsederek oluşabilecek çirkin bir durumda neler yapabilecekleri konusunda bilgiler verelim.” dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Özlem Kaya ile Şeyma Okur öncülüğünde hazırlanan Çocuk Cinsel İstismarına Hayır sergisi, 11 Mayıs Cuma gününe kadar gezilebilecek.

800 CİNSEL İSTİSMAR DAVA DOSYASI İNCELENDİ

İstanbul Anadolu Kartal Adliyesi’nde 2009-2016 yılları arasında görülmüş ve kapanmış 800 cinsel istismar davasının tutanaklarını inceleyen öğrenciler, aileleri ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri sergide bu tutanaklardaki en çarpıcı cümleleri sergiliyor.

ÜNLÜLER DESTEK VERDİ

Aralarında İzmir’deki cinsel istismar davasının sembol ismi Saadet Özkan, Yazar Ahmet Ümit, Edebiyat Profesörü ve Yazar İskender Pala, genç müzisyenlerden Buray ve dizi oyuncusu Mehmet Pala’nın da olduğu çok sayıda ünlü isim de pankartlarla sergiye destek verdi.