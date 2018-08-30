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Çocuk parkına ateş açıldı: 2’si çocuk 3 yaralı

Karaman'da, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay İstanbul Pendik'te yaşanmış ve bir çocuk yaralanmıştı.

android-time 23:06 30 Ağustos 2018
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Karaman'da, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay İstanbul Pendik'te yaşanmış ve bir çocuk yaralanmıştı.

Olay Karaman Mümine Hatun mahallesinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı.

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Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı.

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DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi.

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Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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PENDİK’TE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında da oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:1931.08.2018
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