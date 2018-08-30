Çocuk parkına ateş açıldı: 2’si çocuk 3 yaralı

Karaman'da, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay İstanbul Pendik'te yaşanmış ve bir çocuk yaralanmıştı.

Olay Karaman Mümine Hatun mahallesinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. DURUMU AĞIR OLANLAR VAR Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İLGİLİ HABER Parktaki çocuklara ateş açılmasıyla ilgili tutuklama kararı PENDİK’TE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI Geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında da oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. DHA