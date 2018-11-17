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Çocuk parkında istinat duvarı çöktü!

Samsun'da bir ilkokulun önünde bulunan çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı.

android-time 23:08
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Samsun'da bir ilkokulun önünde bulunan çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Toptepe İlkokulu önündeki çocuk parkında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

FOTO: İHA- Samsun'da ilkokul önündeki çocuk parkının istinat duvarı çöktü

FOTO: İHA- Samsun’da ilkokul önündeki çocuk parkının istinat duvarı çöktü

Edinilen bilgiye göre, ilkokulun önündeki çocuk parkının istinat duvarı büyük bir gürültüyle Bayırlı Sokak üzerine çöktü

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Çökme sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı. Olay yerine polis sevk edildi. Polis şeritle yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Duvarın çökmesinin okulun kapalı olduğu akşam saatinde olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. İHA

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Son güncelleme: android-time 23:3017.11.2018
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