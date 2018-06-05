Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocukken terör örgütü tarafından kaçıralan 3 kadın teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

android-time 19:23 5 Haziran 2018
Haberler Gündem
Çocukken terör örgütü tarafından kaçıralan 3 kadın teslim oldu
Terör örgütü PKK’nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu YPG'den kopmalar hızla devam ediyor. Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor.

İHA

İHA

Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu. İHA

Son güncelleme: android-time 22:1105.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar