Çocuklara kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Konya'da, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K. (19), pompalı tüfekle eve ateş açtı. Açılan ateş sonucu evde bulunan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli ise yakalandı.