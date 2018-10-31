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Çocukları eşine evlat acısı çektirmek için öldürmüş!

Adana’nın Geçitli Mahallesi’nde çocukları Mahmut Efe (3), Semanur (7)ve Mehmet Emin’i (9) boğazlarını bıçakla keserek öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C., “Çocuklarımı eşime evlat acısı çektirmek için öldürdüm”dedi.

Mehmet SERBES
android-time 09:33 31 Ekim 2018
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Çocukları eşine evlat acısı çektirmek için öldürmüş!
Adana’nın Geçitli Mahallesi’nde çocukları Mahmut Efe (3), Semanur (7)ve Mehmet Emin’i (9) boğazlarını bıçakla keserek öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C., “Çocuklarımı eşime evlat acısı çektirmek için öldürdüm”dedi.

Selma C., kendisini cinnete götüren olayların unutulan bir cep telefonu tartışmasıyla başladığını kaydetti.

cinayet-eÇocuklarını öldürdükten sonra kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilip tutuklanan Selma C.'çocukları ve kayınbabası ile Gaziantep'in Nizip ilçesine düğüne giderken kayınbabası M.C.'nin unuttuğu cep telefonu yüzünden tartışma çıktığını söyledi.
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Selma C. şunları anlattı; “Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de ‘Babanla bir yere gitmem'dedim. Bunun üzerine  ‘Gitmeseydin. Huyunu biliyorsun. Çocukları da perişan ediyorsun' deyip küfürler ve hakaretler etti.Daha sonra babasının evine gitti. Gelince yine tartıştık. Bana yine küfür etti, ‘akılsızsın, kafana göre bir daha iş yapma'  diyerek gitti. Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşime evlat acısı çektirmek, bana yaptıklarının intikamını almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim. Kapıları kilitledim. Uyuyan çocuklarımı uyandırdım. Çocuklarım bıçağı görüp ‘anne bıçağı ne yapacaksın?' diye sordu. Ben de ‘Sizi bir yere göndereceğim arkanızdan ben de geleceğim' dedim. Ondan sonra olan oldu. Çocuklarımın üzerlerini örttükten sonra bileklerimi kestim. Ölmeyi bekledim.Hepsi bir anlıktı. “

 

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Son güncelleme: android-time 09:5331.10.2018
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