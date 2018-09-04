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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

android-time 09:20 4 Eylül 2018
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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 15 ilde devam ediyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 10:1304.09.2018
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