‘Çölaşan, FETÖ’yü 1999’da tespit etti’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Emin Çölaşan’ın FETÖ’ye karşı devleti 1999’da uyardığını belirterek, “Devletin MİT’i, Genelkurmay’ı 2004’te tespit etmiş. Ama şimdi Çölaşan, yardımdan yargılanacak” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, SÖZCÜ'ye algı operasyonu kapsamında yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın

Yönetmenimiz Metin Yılmaz, sozcu.com.tr yöneticileri Mustafa Çetin ve Yücel Arı'ya açılan davayı Meclis gündemine taşıdı.

Bütçe görüşmelerinde konuşan Erkek, “Temel sorun hukuk devletini tesis edemeyip, temelinden zedelemektir. Onun için SÖZCÜ'ye davalar açılıyor'' dedi. Muharrem Erkek, şunları söyledi:

ÇÖLAŞAN'IN YAZISINI ANLATTI

“SÖZCÜ Gazetesi iddianamesinde ‘Bu örgütün faaliyetlerinin anayasal kurum olan MGK tarafından değerlendirildiği ve çeşitli tarihlerde bu örgütle mücadelenin devam etmesi gerektiği yönünde MGK'da kararlar alındı' diyor. 2004'te MGK, ‘Bu yapıyla mücadele edin' kararı almış. O kararlar niçin sümen altı edildi? Emin Çölaşan 20 Haziran 1999'da yani 2004'den çok önce, devletten önce farkına varmış.

Yazısında ‘Fetullah'ın ve cemaatin iki özelliği göze çarpıyor: Mülkiye ve adliyede kadrolaşma, her şeyin gizlice, sinsice, saman altından su yürütülerek yapılması. Fetullah temkinli gidiyor. Adalet ve cumhuriyetin savcıları da bütün bu olup biteni yıllardan beri seyretmekle yetiniyor' diye yazmış. Devletin MİT'i, Genelkurmay'ı bile 2004'te tespit etmiş ama şimdi Çölaşan, FETÖ'ye yardım etmekten yargılanacak. Bu memlekette bu örgüte kimlerin yardım ettiğini biz iyi biliyoruz.''

ERBAY: BU DAVA, PROJE DAVADIR

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yaptığı açıklamada “SÖZCÜ'ye açılan dava bir proje davadır. Maalesef ülke olarak gerçek bir hukuk devleti olma yolunda bir arpa boyu yol almamışız ve yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarmamışız. Yıllarını FETÖ ile mücadeleye adamış Emin Çölaşan hakkında takipsizlik kararı veren savcı 3 gün sonra her nedense kendi kararına itiraz ediyor'' dedi.