Çölaşan gazeteciliği bıraktı, çaycı oldu!

Sözcü gazetesine yönelik başlatılan yeni karalama kampanyasına tepkiler dinmiyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kanal B'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ çamurunun atıldığı gazetemizin köşe yazarlarından biri olan Emin Çölaşan'ın espri içeren bir fotoğrafını da paylaşan Öztürk, "FETÖ ile suçlanan Emin Çölaşan bize çay ikram etti, 'gazetemize bundan sonra çaycı olarak devam edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kanal B’de katıldığı programda gazetenin yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 yöneticisinin hakkında başlatılan FETÖ kumpasına değindi. Atılan FETÖ çamurunu ördek örneğiyle açıklayan Öztürk, “Bize yönelik oluşturulan bu algıyı halk arasında da sıkça kullanılan sözlerle anlatayım. ‘Yağmur yağıyor’ diyen birine ‘sen bana ördek mi demek istedin?’ benzetmesidir bu. ‘Yağmur yağıyorsa sular birikecek ve göl olacak, göle de ördekler girer, sen bana ördek demek istedin’dir bu. İşte bize de yapılan aynen bu. Bu yapılan da bize çok acı geliyor. Sözcü gazetesine, bize bu asla kondurulamaz. Biz her şeyin adaletle yerini bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇÖLAŞAN: BUNDAN SONRA ÇAYCI OLARAK DEVAM EDİYORUM

Bu süreçte hem halktan hem de siyasilerden büyük destek gördüklerini ifade eden Öztürk, Ankara’daki Sözcü bürosuna insanların akın ettiğini söyledi. Atılan iftiralara rağmen morallerinin gayet iyi olduğunu ifade eden Öztürk, Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ın bir de fotoğrafını paylaştı. Öztürk, “Mehmet Şehirlioğlu ve gazetemizin avukatı İsmail beyle büroda otururken odaya 4 tane çay söyledik. Biz mutfakta çalışan arkadaşlarımızın çay getirmesini beklerken kapı açıldı ve Emin Çölaşan elinde tepsiyle odaya girdi. Ben Çölaşan’ı o halde görünce ‘Hayırdır?’ diye sordum. Çölaşan da ‘çaylar benden, gazetemizin bundan sonra çaycısı olarak devam ediyorum’ dedi. Böyle bir espri de yaptık. Elbette yapılanlara kızgınız, öfkeliyiz çünkü biz bunları hakketmedik. Asla bizim bu işlerin uzaktan yakından bir alakamız yoktur. Ancak üzerimize atılmaya çalışılan bu FETÖ çamuru, bizim moralimizi bozmadı aksine bizi birbirimize daha çok bağladı” dedi.