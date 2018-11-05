Çöp tesisi için 11 bin 804 ağaç kesilecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde kuracağı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi için 11 bin 804 ağacın kesileceği öğrenildi. Tesis için ÇED Raporu hazırlatan belediye geri adım atmazken, başta STK’lar olmak üzere vatandaşların tepkileri dinmiyor.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin tek yeşil alanı Umuttepe bölgesindeki ormanlık alana, Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi kuracak. Bir süre önce projesini hazırlayan belediye kent genelinde STK'ların ve akademik çevrelerin bütün karşı çıkışlarına rağmen geri adım atmadı.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ÇED dosyasını sunan belediye 204 bin 216 metrekarelik bir alanda inşa edeceği tesis için bürokratik aşamaları bir bir geçiyor.

Projenin son onayını verecek olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı için de tarih belirlendi. 20 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek İDK toplantısının yeri henüz açıklanmadı.

MEŞE, SEDİR, KARAÇAM

İDK toplantı duyurusunda belediye projesiyle ilgili son ÇED raporu da kamuoyuna duyuruldu. Son rapora göre belediyenin tesisi inşa edeceği bölgede 21 bin 704 adet ağaç bulunuyor. Meşe, sedir, karaçam gibi yetişmesi yıllar süren ağaçların bulunduğu bölgede, belediyenin 11 bin 804 ağacı keseceği öngörülüyor. Ağaçlarının kesilmesinin bölgeye büyük zarar vereceğini belirten Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı rapor açıklanmadan önce harekete geçmiş ve olası ağaç katliamına tepki göstermişti.

İSKİ'NİN SU HAVZALARI VAR

Bölgedeki ekosistemin büyük zarar göreceğini belirten Ağdacı şu ifadeleri kullanmıştı: “Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde 10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar. Bu bölgenin arka tarafında su kaynakları, İSKİ'nin su havzaları, ayrıca Çenederesi'nin kaynakları var. Hepsini geçtik, sadece ağaç kesmekle bitmiyor iş. Bunun altında yaşayan canlı bir organizma topluluğu var. Tüm doğa ve ekosistemi kendi elimizle yok etmiş oluyoruz”