Çöpten naylon toplayan gazi için harekete geçildi

Vazife malulü sayılması için evrak eksikliği olduğu için resmen 'gazi' sayılmayan ve annesi ile çöplerden naylon ve kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Hakan Enes Akbulut için sonunda harekete geçildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, vatani görevini yaptığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 2016 yılında düzenlenen hendek operasyonlarında ağır yaralanan Hakan Ene Akbulut, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği tarafından düzenlenen tutanağına göre; Atmaca 7 operasyonunda ilk tedavisinin tamamlanmasının ardından GATA'ya sevk edildi.

Ancak Akbulut, tespit tutanaklarının alınması ve GATA'daki tedavi sürecinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na ulaştırılmasına rağmen evrakların iletilmemesi üzerine vatani görevini tamamlamış olmasına rağmen vazife malulü sayılmadı.

Vazife malulü sayılmayan ve çöpten kağıt, naylon topladığı görülen Akbulut'un görüntüleri ve annesinin, “Görsün millet oğlumun rezilliğini, vatan için savaştı biz böyle çöp toplayalım işte. Benim çocuğum mağdur” sözleri üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve siyasiler harekete geçti.

Akbulut ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri ile görüşen yetkililer sorunun kısa zamanda çözüleceği sözünü verdi.

Anayasanın 61. Maddesine göre, “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” ilkesinin uygulanması adına verilen sözün ardından Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle yaklaşık 19 bin kişinin vazife malul sayılmadığı gün yüzüne çıktı.

Yaptıkları paylaşımlar sonrası geciken bürokratik işlemlerin hızlandırılacağını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, “Biz kardeşimizin hakkının bir an önce verilmesini bekliyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı'nda bekleyen, bekletilen veya ulaşılamayan belgenin bir an önce sosyal güvenlik kurumuna gitmesini bekliyoruz. Belge gittikten sonra bu arkadaşımızın hakkını da zaten vereceklerdir. Bu Konya ölçekli bir sorun değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yazışmaların gecikmesinden kaynaklanan bir durum” dedi.

Yaklaşık 19 bin mağdurun olduğunu söyleyen Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Mesut Kılıçaslan ise, “SGK'nın 1953 yılında çıkarılan 1053 sayılı nizamnamesine göre 1-6 arası olarak belirlenen derecelendirmeler ve hastanelerdeki doktorların ruh haline göre düzenledikleri rapora göre gazilik ünvanı verilmiyor. Yaralanma derecesinin altında olduğu için veya o an ki doktorun psikolojisine göre rapor verilmiyor ya da eksik evrak düzenleniyor. Bu durumun gözden geçirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 19 bin mağdur var” dedi.

Vazife malulü sayılmayanlar için kanun teklifi, Mart 2018'de AKP tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmuş ancak sonuç alınamamıştı. Son olarak, Gaziler Günü olan 19 Eylül

2018'de de şehit aileleri ve gazilere yönelik hazırlanan 5 kanun teklifi MHP tarafından TBMM'ne sunuldu.