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Çöpten topladığı birkaç yiyecek kırıntısına şükretti

'Türkiye'nin tahıl ambarı' diye anılan ve bir zamanlar bütün memleketi doyuran Konya'dan gelen iki kare, görenlerin gözlerini yaşarttı. Bir anne çöpten topladıklarıyla 4 çocuğunu doyurmaya çalışırken bir başka vatandaş çöpte bulduğu bir lokma yiyecek için el açıp şükrediyor.

Mehmet Ali KAYACI
android-time 14:59 1 Eylül 2018
Haberler Gündem
Çöpten topladığı birkaç yiyecek kırıntısına şükretti
'Türkiye'nin tahıl ambarı' diye anılan ve bir zamanlar bütün memleketi doyuran Konya'dan gelen iki kare, görenlerin gözlerini yaşarttı. Bir anne çöpten topladıklarıyla 4 çocuğunu doyurmaya çalışırken bir başka vatandaş çöpte bulduğu bir lokma yiyecek için el açıp şükrediyor.

Döviz karşısında değer kaybeden Türk lirası günden güne erirken bu kayıp vatandaşın sofrasına zam olarak yansıyor Son bir ay içerisinde neredeyse iğneden ipliğe kadar her şeye zam geldi. Ülkede geçimin git gide zorlaştığı bu günlerde çöpten yemek toplayan vatandaşlara ise daha fazla rastlanır oldu.

Kağıt toplayarak geçinen aile çöpten topladıklarıyla karınlarını doyuruyor. Foto: Sözcü

Kağıt toplayarak geçinen aile çöpten topladıklarıyla karınlarını doyuruyor. Foto: Sözcü

ÇÖPTEN BULDUKLARINA ŞÜKRETTİ

Son örnek Konya sokaklarından. İnsanın yüreğine dokunan ilk kare atık kağıt toplayarak geçinen bir aileden. Sabah saatlerinde bir anne çöp konteynerlerinden buldukları ile çocuklarına kahvaltı yaptırıyor. Yürek yakan diğer bir kare ise, başka bir vatandaşın çöpten topladığı birkaç yiyecek kırıntısı ve bir parça simit için ellerini açıp dua ederek şükretmesi.

Çöpten bulduğu bir kaç parça yiyecek için el açıp şükretti. Foto: Sözcü

Çöpten bulduğu bir kaç parça yiyecek için el açıp şükretti. Foto: Sözcü

 

Son güncelleme: android-time 15:0301.09.2018
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