Çorludaki tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı: Makinistler kusurlu mu kusursuz mu?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler 16 Ekim 2018 tarihli bilirkişi raporu ile 5 Eylül 2018 tarihli TMMOB raporunu bir kez daha gündeme getirdi. Söz konusu raporlarda 'makinistin seri fren yapıp yapmadığı' irdelenmişti. İşte görüntüler eşliğinde faciaya ilişkin raporların detayları...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ait tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarının görüntüleri ortaya çıktı. Kokpit kamerasının görüntülerine göre çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

16 EKİM TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BÖYLE ANLATILMIŞTI

Kazaya ait 16 Ekim 2018 tarihli bilirkişi raporunda ise söz konusun görüntüler için “Lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5-10 santim yükseldiği ve yeniden koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Makinistin hatta bir anormallik olduğunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptığı hareketlerinden anlaşılmaktadır ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal reaksiyon süresi boyunca yol aldıktan sonra fren yapabileceği unutulmamalıdır.” denilmişti.

KAZADAN 10 GÜN ÖNCE UYARI YAPILMIŞ!

Bilirkişi raporunda; kazadan 10 gün önce yani 29 Haziran 2018 tarihinde; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nde Servis Müdür Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu'nun turne raporunda tehlikeyi önceden duyurduğu ortaya çıkmıştı.

Turne raporunda “Köprü ve menfez periyodik muayenelerinin zamanında yapılarak tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, köprülerde bulunan servis yollarında geçiş veya yürüyüşe engel kaplama ve diğer olumsuzlukların giderilmesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan bilgilerde önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağmur yağışlarının olabileceği bilgisi alınmıştır. Meydana gelen yapışlar lokal ve tropikal iklim yağışları gibi yağış miktarı çok yüksek ve hortum şeklinde olup, yağış ve hortumun meydana geldiği yerlerde çok fazla hasar zarara sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle meteorolojiden hava durumunun takip edilerek sicilli yarma ve dolgu şervlerinin akma ve heyelan tehlikesine karşın gözetim ve kontrol altında tutulması, kritik olan hava durumlarında nöbetçi bırakılması, gerekirse makinistler ve TSİ kumanda merkezleriyle iletişime geçilerek hava ve yol durumunun takip edilmesi, doğal afetlerin kazaya sebep olmadan önlenmesi büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildiği ortaya çıkmıştı.

İLGİLİ HABER İşte 5 Eylül 2018 tarihli TMMOB raporu

BİLİRKİŞİ MAKİNİSTLER İÇİN “KUSURSUZLAR” DEMİŞTİ

Bilirkişi raporunda ayrıca makinistlerin ‘kusursuz’ olduğu savunulmuştu.

TMMOB İSE “FREN YAPILMASA RAYDAN ÇIKMAZDI” DEMİŞTİ

Faciaya ilişkin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı ve 5 Eylül 2018 tarihinde kamuoyuna açıklanan raporda ise makinistlerin seri fren yaptığı savunulmuş. “Frene basılmasaydı tren yoluna raydan çıkmadan devam edebilirdi” gibi bir tespite de yer verilmişti. TMMOB raporunda ayrıca “Bu olayın suçlusu yağmur değildir. Yapanlar, yaptıranlar ve yapılmış olan yapıları denetlemeyenlerdir” ifadelerine yer verilmişti.

BAŞKAN GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRDİ: FREN YAPMAYI DÜŞÜNDÜRMÜŞ

TMMOB raporunun altında imzası bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe görüntüleri Sözcü’ye değerlendirdi. Gökçe “Kaza esnasında demir yolu hattının altının boşalmış olması makiniste fren yapmayı düşündürmüş” diye konuştu. Gökçe sorunun makinistlerde olmadığını vurgulayarak “ Demir yolu hatlarının denetlenmemesi, bakımsızlık, ihmal ve yolun yeterli ölçüde mühendislik kurallarına uygun olarak yapılmaması temel problemi oluşturan sebeplerdir.” diye konuştu.