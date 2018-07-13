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Çorum’da biçerdöver elektrik akıma kapıldı: 2 ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrik akımına kapılan biçerdöverin operatörü ile yanındaki çocuk hayatını kaybetti.

android-time 23:59 13 Temmuz 2018
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Çorum’da biçerdöver elektrik akıma kapıldı: 2 ölü
Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrik akımına kapılan biçerdöverin operatörü ile yanındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yağsiyen köyündeki bir tarlada buğday hasadı yapan operatör Hikmet Yasakçı’nın (48) yönetimindeki biçerdöver, yüksek gerilim hattının altından diğer tarlaya geçerken akıma kapıldı. Olayda operatör Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti.

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OTOPSİ YAPILACAK

Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. AA

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