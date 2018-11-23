Çorum’da okul müdürüne bıçaklı saldırı iddiası

İlçenin Erenler Mahallesi’ndeki Erenler Cumhuriyet Ortaokuluna giden 35 yaşındaki Mutlu K, kardeşinin devamsızlığı nedeniyle okul müdürü M.F. ile tartıştı. Tartışmada üzerindeki sopa ve bıçakla okul müdürüne saldırdığı belirtilen Mutlu K, odaya giren öğretmenlerce etkisiz hale getirilip okula çağrılan polislere teslim edildi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Okul müdürü M.F’nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. AA