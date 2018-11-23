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Çorum’da okul müdürüne bıçaklı saldırı iddiası

Çorum'un İskilip ilçesinde bir okul müdürüne bıçak ve sopayla saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

android-time 18:43
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Çorum’da okul müdürüne bıçaklı saldırı iddiası
Çorum'un İskilip ilçesinde bir okul müdürüne bıçak ve sopayla saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçenin Erenler Mahallesi’ndeki Erenler Cumhuriyet Ortaokuluna giden 35 yaşındaki Mutlu K, kardeşinin devamsızlığı nedeniyle okul müdürü M.F. ile tartıştı. Tartışmada üzerindeki sopa ve bıçakla okul müdürüne saldırdığı belirtilen Mutlu K, odaya giren öğretmenlerce etkisiz hale getirilip okula çağrılan polislere teslim edildi.

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YARA ALMADAN KURTULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Okul müdürü M.F’nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. AA

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Son güncelleme: android-time 18:4423.11.2018
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