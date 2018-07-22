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Çorum’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde fenalık geçiren kazazedelerin bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

android-time 05:57 22 Temmuz 2018
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Çorum’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde fenalık geçiren kazazedelerin bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kerep Ünsal’ın kullandığı 19 UB 443 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14’üncü kilometresinde, takla atarak, şarampole devrildi.

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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Foto: AA

Foto: AA

Kazada, araçta sıkışan Güler ve Şükriye Ünsal, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kerep Ünsal ve aynı araçta bulunan Emirhan ve Gazi Ünsal ile Metehan, Makbule ve Şenel Burcu ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Güler ve Şükriye Ünsal’ın cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Bu arada olay yerinde fenalık geçiren kazazedelerin bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. AA

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