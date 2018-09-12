Çorum’da vahşet! Çöp depolama alanında 8 köpek silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesindeki çöp depolama alanında silahla vurularak telef edilmiş 8 köpeğin bulunduğu iddia edildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sungurlu, Alaca, Bayat ve Osmancık ilçelerine giderek, özellikle sokak hayvanları konusunda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Hayvan haklarıyla ilgili inceleme ve çalışma yapmak, daha sonra bunları bir rapor haline getirip sorunlara çözüm bulunması için ilgili kurumlara sunulmak üzere Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Üyesi Nihal Erkoç, Çorum Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Şeyda Çimen’in de bulunduğu heyetle yaptıkları incelemede, üzücü manzaralarla karşılaştıklarını ifade eden Özkan, “Heyetimiz, silahla vurularak öldürülen köpeklerin çöp depolama alanına bırakıldığı yönünde aldıkları duyum üzerine İskilip ilçesine geçti. Buradaki incelemelerinde belediye çöp depolama alanında birçok farklı noktada silahla vurularak öldürülen 8 köpek olduğu görüldü” diye konuştu.

ÖZKAN: “BELEDİYELER CEZA KAPSAMINA ALINSIN”

İskilip’teki yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

“Biz, hayvan hakları konusundaki sorunları tespit edip çözümü için rapor hazırlamak ve bu raporu valilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığına sunmak için çalışma başlattık. Ancak İskilip ilçesindeki korkunç manzara bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Tel örgüyle çevrili, tek bir kapısı olan çöplükte, silahla vurularak öldürülmüş ayrı ayrı yerlerde 8 köpek ölüsüyle karşılaştık. Çöplerin altında daha çok öldürülmüş köpek olduğundan eminiz. Bizim ‘Belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır’ diye haykırmamız bu yüzdendir. Daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Lütfen bu katliamlara artık son verilsin, gerekenler bir an önce yapılsın. Belediyeler ceza kapsamına alınsın. Alınmadığı sürece hayvan ölümlerinin önüne asla geçilemez.”

Özkan, sorumluların cezalandırılması için gerekenleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

AA